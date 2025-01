Iltempo.it - Intervista a Nawabi: "L'obiettivo dei talebani è limitare il ruolo delle donne nella società"

A Kabul sono state introdotte nuove norme contro le: un inasprimento di una situazione già drammatica dal punto di vista dei diritti e della libertà individuale. Un decreto della guida suprema dei, Hibatullah Akhundzada, determina i nuovi criteri costruttivi nei centri abitati del Paese. Non potranno quindi più essere costruite finestre che si affacciano su cortili, cucine, fontane o altri luoghi frequentati abitualmente dalle. Abbiamo chiesto in esclusiva a Frozan, oggi avvocato per i diritti umani ed ex diplomatica, di spiegarci in che condizioni versano lenel suo Paese di origine e il quadro che emerge è preoccupante anche alla luce della detenzione di Cecilia Sala. In merito alla giornalista, l'Italia ha consegnato ieri mattina una nota verbale all'Iran in cui «chiede nuovamente il rilascio immediato» e «garanzie totali sulle condizioni di detenzione di Cecilia Sala», secondo quanto si apprende da fonti della Farnesina.