Il vinto Alemanno | umiliato arrestato diventa simbolo dei Radicali | Atto spropositato

Non è il “Balengo del 2025” e non chiamatelo neppure “il pistola”, il nuovo Pozzolo della destra, il bietolone con il pandoro bum, bum. La sinistra provi a difendere questo ultimo Gianni, lo sconfitto, l’, questola notte di Capodanno, la notte dei pianti e dei fuochi. Si fa revocare i servizi sociali, dopo una condanna durissima, per Mafia Capitale, si trascina fino a Rebibbia, e si consegna, lui che adesso consegna, definitivamente, la destra della destra al generale stivalone Vannacci. Pietà.è accusato di aver violato le disposizioni dei magistrati, di aver pasticciato con gli orari di entrata e uscita, trascinato in cella, una volta ancora, come il peggiore delle canaglie, dei potenti, un vecchioche non esiste più da anni, l’ombra di un’ombra.