Infobetting.com - Huesca-Real Betis (sabato 04 gennaio 2025 ore 15:30): formazioni, quote, pronostici. Impegno non agevole per i Verdiblancos

Leggi su Infobetting.com

Ilha 25 punti in Liga ed è in una posizione che non desta preoccupazioni ma non permette nemmeno sogni europei: gli andalusi avrebbero sicuramente potuto fare qualcosa in più e chiedono alproprio un innalzamento di rendimento. Il nuovo anno calcistico deiinizierà con una partita di Copa del Rey: nei .InfoBetting: Scommesse Sportive e