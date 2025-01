Thesocialpost.it - Grande Fratello, esplode la tensione: Helena Prestes “ha avuto un attacco di panico”

La Casa delè in subbuglio.è finita al centro di polemiche e liti che hanno spaccato il gruppo. Dopo la diretta dello scorso lunedì, la modella brasiliana haundiche ha allarmato i concorrenti. Luca Calvani, presente al momento del crollo emotivo, ha raccontato: “Ero impaurito, non sapevo cosa fare. Non si faceva nemmeno toccare”.Leggi anche: Mediaset, grave lutto per Sonia Lorenzini: è morta la nonna. Il messaggio commovente sui socialUno scontro senza treguaTutto è iniziato con la lite furiosa trae Shaila Gatta durante la puntata in diretta. Shaila ha accusatodi fingere interesse verso Zeudi Di Palma per guadagnare consensi. Ha anche insinuato che la modella sia ancora attratta dal suo ex, Lorenzo Spolverato.ha risposto con parole di fuoco: “Falsa, volgare, schifosa.