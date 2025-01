Puntomagazine.it - Fondazione Super Sud: “Il Giocattolo Sospeso”. Il 4 gennaio una serata solidale per regalare sorrisi ai bambini

Leggi su Puntomagazine.it

Sud, il Presidente Giovanni D’Avenia: “Unadi beneficenza per portare gioia ai piccoli pazienti degli ospedali pediatrici della Campania”LaSud, in collaborazione con il Banco Alimentare e laArte Mangone, presenta l’evento di beneficenza “Il”, un’occasione speciale che unisce solidarietà, arte e condivisione per portare gioia airicoverati negli ospedali pediatrici della Campania.Lasi terrà il 42025 alle ore 20:30 presso la sede del Banco Alimentare, in Via Giovanni Paolo II a Fisciano (SA). L’obiettivo è quello di raccogliere fondi per donare giocattoli ai piccoli pazienti, trasformando un gesto di generosità in un momento di speranza e felicità. Durante l’evento, sarà presentata una straordinaria opera d’arte intitolata “Amalfi, Duomo”, realizzata dal maestro e donata dallaArte Mangone.