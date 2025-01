Calciomercato.it - Dalla Juventus al Milan, il prezzo è fatto: 60 milioni

Leggi su Calciomercato.it

Le strade di rossoneri e bianconeri sono destinate ad incrociarsi e non c’è soltanto Tomori: affare da sessantaDestini incrociati.affilano le armi perché quello di gennaio sarà un mese con incroci pericolosi. Bianconeri e rossoneri saranno chiamati ad affrontarsi due volte, prima in Supercoppa venerdì sera, quindi in campionato il 18 gennaio.al, il: 60(LaPresse) – Calciomercato.itDue appuntamenti fondamentali per Thiago Motta, ma importanti anche per Conceicao: il duello arabo è l’occasione per provare a mettere in bacheca un trofeo, cosa che fa sempre piacere. Quello su territorio italiano è invece decisivo per la corsa Champions delle due formazioni, attualmente fuori dai primi quattro posti. Affare di campo e non solo tracon Giuntoli che sta tessendo la tela per regalare Tomori al suo allenatore.