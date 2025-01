Ilfattoquotidiano.it - Vacanze di Natale a Todos Santos, la “La La Land” della Baja California: storia di un paradiso incontaminato diventato il “buen retiro” dei radical chic

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Ha fatto la fotografa di moda a New York per Vogue per 25 anni, e, alla ricerca di un, è approdata a. Emanuela Marchetti Gardner ha comprato un fazzoletto di terra, allora costava 20 dollari al metro quadrato e si misuravano con i piedi. Oggi costa dai 250 dollari in su. Ma non fate la mia stessa figuraccia,non è America ma Messico., classificato dal ministero come pueblo magico, è stata fondata dai gesuiti missionari nel 1733: la leggenda dice che, avendo esaurito la scorta di nomi di santi, l’avessero battezzata con un nome omni/comprensivo di tutti i beati.o Nada (tutto o niente),ha tutto: kilometri di spiaggia e tramonti unici, è come entrare in una cartolina dove l’oceano incontra la Sierra, in mezzo, palmeti e sculture di cactus centenari e rancheri a cavallo.