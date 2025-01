Togo | la vera storia dietro il film con Willem Dafoe

Leggi su Cinefilos.it

: lailconNell’inverno del 1925, una malattia mortale colpì la città di Nome, in Alaska. I negozi di medicinali più vicini erano a centinaia di chilometri di distanza, nell’interno innevato dello Stato. Ma questal’avete già sentita. IlBalto del 1995 l’ha immortalata per una generazione: l’omonimo cane ha radunato la squadra che ha portato il siero salvavita attraverso le terre selvagge dell’Alaska, salvando eroicamente i bambini della città. Dal 1925, Balto si è guadagnato il plauso universale, schiere di fan e una statua di bronzo commemorativa nel Central Park di New York. Ma, ildel 2019, ha corretto questo record storico a favore di un perdente.Come si è scoperto, Balto era solo uno degli oltre 100 cuccioli che hanno reso possibile quella staffetta di cani da slitta salvavita verso Nome.