Lanazione.it - Morte di Paolo Benvegnù, il dolore di Stefano Bollani: “Se ne va un amico”. Lutto in Toscana e Umbria

Perugia, 1 gennaio 2025 – "I really want to see you/ Really want to be with you/ Really want to see you, Lord/ But it takes so long, my Lord. Così cantava ieri sera, in Via dei Matti. Ma il suo desiderio non ci ha messo "so long" a realizzarsi:se ne è andato stamattina. Una notizia agghiacciante e senza alcun senso". È l'omaggio del Direttivo e degli amici del Club Tenco al musicista, morto improvvisamente a 59 anni.- ricorda il Club Tenco - era un artista di grandissimo valore e una persona pura. Proprio lo scorso ottobre aveva ritirato la sua prima Targa Tenco, quella più ambita, al disco dell'anno. Era uno dei più amati cantautori italiani, un punto di riferimento per la canzone d'autore degli ultimi trent'anni, quella umana, quella autentica. Sit illi terra levis".