Mister Movie | Will Ferrell torna ad essere Buddy l’Elfo alla Partita NHL

, celebre per il ruolo delnell’amata commedia natalizia Elf –del 2003, ha sorpreso i fan domenica scorsa durante unadi hockey NHL tra i LA Kings e i Philadelphia Flyers a Los Angeles. Tuttavia, ilche si è presentato non era esattamente l’allegro elfo che tutti ricordano.si traveste da, un amico fumatore arrabbiato, in foto virali, vestito con il classico costume verde e giallo del personaggio, ha aggiunto un tocco inaspettato al look: una barba di due giorni, una “sigaretta” in mano e un’espressione cupa, il tutto accompagnato da una birra. Intervistato da Gino Hard, l’attore ha scherzato sul fatto che stava vivendo un “periodo di vacanze difficile”.Un Sequel Mai Realizzatoclass="wp-block-heading">Nonostante l’entusiasmo dei fan per un possibile ritorno del personaggio sul grande schermo,ha sempre rifiutato di partecipare a un sequel di Elf.