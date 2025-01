Mistermovie.it - Mister Movie | Jurassic World Rebirth: Le Regole di David Koepp e il Futuro della Saga Preistorica

L’attesa per, il prossimo capitolocelebredei dinosauri, è sempre più alta. In uscita nelle sale statunitensi il 2 luglio 2025, il film rappresenta una nuova direzione per il franchise, con il regista Gareth Edwards al timone e un cast stellare pronto a dare vita a questa avventura. Ma cosa rende unico questo progetto? Lo sceneggiatoreha svelato alcune delleche guideranno questa nuova storia.TreFondamentali perclass="wp-block-heading">, noto per aver scritto i copioni diPark (1993) e The LostPark (1997), ha dichiarato di aver creato nove “comandamenti” per il film. Durante un’intervista con TheWrap, lo sceneggiatore ha condiviso i primi tre principi fondamentali:Rispetto per la Continuità: Gli eventi dei sei film precedenti non verranno negati o contraddetti.