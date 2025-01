Pianetamilan.it - Milan, Conceicao chiama e Florenzi risponde: il terzino andrà a Riyadh

Leggi su Pianetamilan.it

Alessandrodestro deldel neo-allenatore Sergio, non gioca una partita da inizio agosto. In questa stagione, infatti, Spizzi non ha ancora visto il campo a causa di un grave infortunio e dovrebbe rientrare in campo nei prossimi mesi. L'infortunio, però, non impedirà a, classe 1991, di stare vicino ai suoi compagni di squadra. Sul suo profilo X, infatti, Alessandro Jacobone ha riportato una notizia riguardante l'exdella Roma ed il nuovo allenatore del, che ha preso il posto del connazionale Paulo Fonseca: "L'importanza del gruppo per Sergio: nonostante non possa partecipare alle gare in programma perché ancora alle prese con il serio infortunio che l'ha colpito ad inizio agosto, Alessandroraggiungerà domani i compagni asu richiesta del neo-mister rossonero".