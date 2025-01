Donnaup.it - Massima allerta supermercati: Ancora salmonella nei salumi ritirati altri lotti di salame. Ecco quali!

Un altro lotto diè stato ritirato per il rischio listeria. Sono tantissime, ultimamente, le allerte alimentari a livello mondiale, con un picco nell’ultimo trimestre del 2022.Listeriosi e salmonellosi sono i principali agenti patogeni che contaminano gli alimenti con effetti potenzialmente molto pericolosi per l’organismo umano.A farne le spese sono soprattutto i soggetti fragili, più sensibili alla sintomatologia che su gli individui sani ha un decorso piuttosto breve. Le intossicazioni alimentari vanno prevenute comunque a prescindere, per questo, i controlli sono via via più assidui.I sintomi sono paragonabili a quelli di una gastroenterite infettiva, con nausea, diarrea, dolori muscolari e febbre.Organismi ufficiali, aziende produttrici, distributori, tutti fanno cordone per impedire che dilaghino epidemie fortemente invalidanti per i consumatori.