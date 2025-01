Ilfattoquotidiano.it - La stoccata di Tony Effe a Gualtieri, arriva con la fascia tricolore sul palco del suo concerto di Capodanno: “Le critiche fanno male ma ho le spalle larghe”

Dopo essere stato escluso daldiorganizzato dal Comune di Roma a causa dei testi delle sue canzoni, considerati misogini e violenti,non è rimasto in silenzio. Il rapper ha scelto di organizzare la sua “controprogrammazione” al Palazzetto dello Sport, dove si è esibito di fronte a un pubblico entusiasta e ha registrato il tutto esaurito.Dalha affrontato apertamente la polemica che lo ha visto protagonista negli ultimi giorni dell’anno. Con tono sincero, ha ammesso il peso dellesubite: “Ultimamente non sono stato troppo bene per tutte queste, ma abbiamo le. So che è stato unorganizzato all’ultimo, quindi ringrazio ognuno di voi. Vi voglio bene”.L’apertura delè stata un momento di forte impatto simbolico: sul maxischermo sono stati proiettati gli articoli di giornale e i servizi televisivi che raccontavano l’esclusione del trapper dall’evento ufficiale di Roma.