Thesocialpost.it - Incidente mortale sull’A1 diramazione Sud: muore un 53enne, pirata della strada in fuga

Leggi su Thesocialpost.it

Roma – Tragedia questa mattina sull’autoA1Sud, in direzione Roma, dove untra più veicoli ha causato la morte delAntonio De Simone. Il sinistro è avvenuto al chilometro 17, subito dopo il casello di Torrenova. Per cause ancora da accertare, tre auto si sono scontrate violentemente. De Simone è morto sul colpo, mentre la moglie, gravemente ferita, è stata trasportata in codice rosso al Policlinico Tor Vergata.IlinSecondo una prima ricostruzione, il conducentevettura che avrebbe innescato il tamponamento è fuggito subito dopo l’. Sarebbe salito a bordo di un’altra auto, arrivata pochi istanti dopo lo schianto. La poliziale è al lavoro per identificare il responsabile e sta analizzando le testimonianze e le immagini delle telecamere di sorveglianza presenti nella zona.