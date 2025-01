Quotidiano.net - Il video di New Orleans: corpi a terra e agenti armati

Roma, 1 gennaio 2025 – Paura, devastazione e sirene della polizia sullo sfondo: questo è ciò che illustra uno deiormai diventati virali della tragedia di New, dove un automobilista si è gettato sulla folla accorsa nella caratteristica Bourbon Street per festeggiare il Capodanno. Il terrore non si è nemmeno fermato qui: l’uomo alla guida è poi sceso per sparare a coloro rimasti illesi dal suo delirio. Lo hanno riferito le autorità Nel, filmato da quello che sembra essere un balcone al di sopra della via della strage, sono ripresi quattro: non è dato sapere se si tratti di vittime o di feriti. Attorno a loro alcune persone, accorse a prestare soccorso. Poco prima della fine, si notano degliche corrono, probabilmente guidati dal timore che l’incubo non sia ancora finito.