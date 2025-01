Superguidatv.it - Il Paradiso delle Signore non in onda oggi, 1° gennaio, la soap di Rai Uno cancellata per Capodanno

Una amara sorpresa attende i fans Ilche, come di consueto,1°2025 si collegheranno su Rai Uno per seguire le vicende del grande magazzino milanese. LaRai non andrà in.Il9 sospeso aPer la giornata che apre ufficialmente il nuovo anno nel palinsesto Rai sono previsti alcuni cambiamenti. Tra le variazioni apportate in questo giorno di festa risulta anche quella che riguarda Il.I fans delladi Rai Uno con Roberto Farnesi, Vanessa Gravina e Danilo D’Agostino dovranno fare a meno – per un giorno – dei loro beniamini.Ilnon va in, cosa vedremo al suo posto?Le variazioni nel palinsesto della rete ammiraglia Rai prevedono peruna puntata extra-large del talk show La volta buona con Caterina Balivo, che prenderà il via alle 14:05 e ci terrà compagnia fino alle 16:50 circa.