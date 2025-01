Capodanno 2025 | 36 feriti per i botti a Napoli e provincia due per proiettili vaganti Quattro a Milano 900 gli interventi dei vigili del fuoco

Leggi su Open.online

Come di consueto la notte ditra alcol,e giochi pirotecnici ha costretto agli straordinari forze dell’ordine edelin tutta Italia. Durante i festeggiamenti diverse persone sono rimaste ferite o hanno richiesto l’intervento dei pompieri per piccoli incendi e altri incidenti legati proprio all’utilizzo di fuochi d’artificio e altro materiale esplosivo nella notte di San Silvestro. Tra il 31 dicembre 2024 e l’1 gennaiosono stati circa 900 glideidelin tutta Italia, 179 in più rispetto allo scorso anno, quando furono 703. Il numero maggiore in Lombardia, dove sono stati 142. Gli altrisono stati in Emilia Romagna 109, Veneto e Trentino Alto Adige 103, Campania 99, Lazio 70, Toscana 70, Piemonte 65, Liguria 61, Puglia 40, Friuli 38 Venezia Giulia 38, Marche 26, Sicilia 25, Calabria 13, Umbria 8, Abruzzo 7, Basilicata 3, Molise 3, nessuno in Sardegna.