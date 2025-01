Anteprima24.it - Caos all’ospedale di Salerno, pazienti abbandonati dopo gli esami istologici: la denuncia di Vicinanza

Tempo di lettura: 2 minutiUn episodio sconcertante getta ombre sul funzionamento della sanità pubblica a, dove la gestione del reparto di Radiologia dell’ospedale Ruggi ha sollevato un coro di indignazione. Gigi, esponente della segreteria nazionale della Cisal Metalmeccanici, hato con forza quanto accaduto il 30 dicembre scorso, definendo l’accaduto “una vergogna internazionale”.Secondo quanto riportato da, alcuniessersi sottoposti adiagnostici specifici, si sono visti consegnare i referti insieme a contenitori contenenti campioni prelevati per. Tuttavia, anziché garantire un percorso organizzato e sicuro per l’analisi di questi materiali, isarebbero stati rimandati a casa senza alcuna istruzione o indicazione chiara su come procedere.