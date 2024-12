Ti abbiamo vista confessa Grande Fratello Cesara Buonamici asfalta Zeudi

Leggi su Caffeinamagazine.it

Puntata a tinte fortissime quella deldi ieri, 30 dicembre, tante situazioni sono arrivate alla resa dei conti. Tra i concorrenti, poi,è stata presa di mira dache non ha risparmiato parole forti contro di lei. Durante la puntata di ieri Pamela Pratarolo ha abbandonato improvvisamente il gioco: “Grazie per questa opportunità che mi hai dato e che mi avete regalato. Devo lasciare la casa perché sono tre giorni, anche se non ve ne siete accorti, ho dovuto combattere con questo dolore.>> “No ragazze, le mani addosso no”., la situazione degenera nel cuore della notte: “L’hanno dovuta portare via”. Cosa è successo dopo la puntataE ancora: “Devo tornare dalle mie figlie, hanno bisogno di me e vengono prima di tutto. Corro a casa per abbracciare la mia famiglia e per combattere con loro questa cosa che spero finisca presto.