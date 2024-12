Inter-news.it - Serie A, Giudice Sportivo 18ª giornata: ammenda per l’Inter!

DiciottesimadiA che vedesenza squalifiche particolari, ma con un’. Ilha dato i provvedimenti sul turno di campionato che si è concluso ieri sera.LA SANZIONE – Ilha adottato un’nei confronti della società Inter in relazione ai fatti avvenuti durante l’ultima sfida diA contro il Cagliari. Questa la ragione alla base della decisione di comminare ai nerazzurri una sanzione pecuniaria pari a 5.000 euro: «Per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato in un settore occupato dai sostenitori della squadra avversaria tre monete, senza arrecare danni; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b)CGS».A –SQUALIFICATI DICIANNOVESIMADue giornate: FONSECA Paulo (Milan).Una: POBEGA Tommaso (Torino); MARÍ Pablo (Monza); LOCATELLI Manuel (Juventus); GOLDANIGA Edoardo (Como), BENETTI Paolo (Staff tecnico Roma); CITTERIO Stefano (Staff tecnico Fiorentina).