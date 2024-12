Game-experience.it - PlayStation, Sony valuta “rigorosamente” i giochi first-party prima di finanziarli

Leggi su Game-experience.it

punta tutto sulla qualità e sulla sostenibilità per ifuturi, come rivelato da Hermen Hulst, co-CEO diInteractive Entertainment. Il dirigente ha precisato che il colosso giapponesei titolida finanziare attraverso un processo “rigoroso”.Dopo un 2024 segnato da successi come Helldivers 2, ma anche da grandi difficoltà, tra cui il clamoroso fallimento del progetto Concord e significativi tagli al personale,ha deciso di rivedere radicalmente la propria strategia. Ogni gioco in fase di sviluppo passa ora attraverso un rigoroso processo di revisione per garantire esperienze di alto livello ai giocatori e ridurre i rischi di insuccesso.Come riportato da Tweaktown, questo approccio prevede un bilanciamento tra titoli live service e avventure single-player, due pilastri dell’offerta