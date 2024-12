Tvzap.it - Paolo Fox, i tre segni dell’anno: chi primeggia in amore e denaro

Social.Fox, i tredel 2025: chiin. Fra poche ore diremo addio per sempre al 2024 per dare il benvenuto al 2025. Come ogni anno, il famoso astrologo italianoFox ha fatto le sue previsioni e ha deciso di rivelare i treche saranno fortunati ine con ilnel corsonuovo. ( dopo le foto)Leggi anche: Branko, l’oroscopo del 2025 segno per segnoLeggi anche: Oroscopo del 2025: le previsioni per il nuovo annoLeggi anche: Ada Alberti, l’oroscopo di inizio 2025: che anno ci aspettaLeggi anche: Simon & the Stars, l’oroscopo del 2025: l’anno della rinascita per questo segnoFox, i tredel 2025 fortunati inMancano poche ore al 2025 e i più cuorisi non fanno altro che leggere previsioni e oroscopi per scoprire che cosa potrebbe capitargli il prossimo anno.