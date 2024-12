Ilgiorno.it - Niente botti e più pattuglie sulle strade

vietati in Brianza, da Monza al Vimercatese. Nel capoluogo il regolamento di polizia urbana vieta di “far scoppiare mortaretti, prodotti esplodenti ed artifici pirotecnici ad effetto di scoppio, anche se di libera vendita” nelle aree monumentali e del centro storico, in prossimità di parchi e giardini, di ospedali e istituti di cura e nei pressi di tutte le zone dove vigono i principi di fruibilità degli spazi pubblici e del decoro urbano. Questa notte è anche previsto un potenziamento delle. "Festeggiare con buon senso e astenersi dall’utilizzo dei ‘’, che possono rappresentare un elemento di pericolo per chi li adopera, oltre che un fattore di disturbo e di danno e sofferenza significativi per gli animali domestici", l’invito dell’assessore alla sicurezza, Ambrogio Moccia.