L’intelligenza artificiale arriva anche per le App di incontri

arriveràsulle app di, il dating non sarà più lo stesso ese, aiuterà le persone ad incontrare il partner giusto.Match Group, leader mondiale nel settore con piattaforme come Tinder e OkCupid, ha annunciato l’introduzione di un assistente IA previsto per marzo 2025.Questo assistente sarà in grado di selezionare le foto più efficaci, suggerire informazioni per i profili e persino consigliare messaggi da inviare ai potenziali partner.Apprendimento automatico antagonista: proteggere i modelli AI da manipolazioniApp di: dal 2025l’IAL’obiettivo dichiarato è rendere l’esperienza dell’utente più fluida e aumentare le possibilità di successo nelle interazioni online. L’IA condurrà interviste vocali con gli utenti per comprendere meglio le loro aspettative e offrire coaching personalizzato per coloro che faticano a ottenere risultati soddisfacenti.