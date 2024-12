Ilgiorno.it - L’anno d’oro per il mercato digitale

Razzante Regole chiare e in grado di stimolare le iniziative imprenditoriali, tutelando i diritti degli utenti; sinergie pubblico-privato, anche per potenziare le infrastrutture di rete; formazione di nuove figure professionali in grado di gestire la complessità dell’innovazione tecnologica. Sono questi gli asset fondamentali per assicurare alla digitalizzazione un roseo 2025 dopo le incoraggianti performance del 2024. Secondo le proiezioni di fine anno di Anitec-Assinform (Confindustria), nel 2024 ilcrescerà del 3,4% e si attesterà sugli 81,4 miliardi di euro, grazie soprattutto ai buoni risultati dell’intelligenza artificiale, del cloud computing e della cybersicurezza. Nel prossimo triennio ilitaliano dovrebbe continuare ad aumentare, con una velocità in lieve crescita rispetto alla chiusura del 2024.