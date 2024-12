Ilnapolista.it - Il Napoli è sicuro di prendere Danilo gratis a giugno, lo vorrebbe gratis già a gennaio (CorSport)

La situazioneè ormai molto chiara. Ne parla il Corriere dello Sport con Chiara Zucchelli. La Juventus non lo vuole più emonetizzare per. Il calciatore vuole ilma entrambi non hanno fretta.a febbraio può firmare per chi vuole. C’è stato anche un sondaggio del Milan per il brasiliano, ma i rossoneri sono arrivati tardi., Giuntolimonetizzare per. Manna può aspettareScrive il Corriere dello Sport:“Niente Milan, niente Vasco da Gama o Al-Nassr:ha in testa solo ildi Antonio Conte. È lì che vuole andare per rilanciarsi. La Juventus per lui è un capitolo chiuso e viceversa: il club ha infatti deciso di lasciarlo a casa per la Supercoppa. Per quanto a Torino siano felici di liberarsi di un ingaggio da 4.2 milioni netti più bonus,ro provare a monetizzare qualcosa a, inserendo in rosa anche l’eventuale sostituto.