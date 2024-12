Ilgiorno.it - Il baby consigliere e la Costituzione sotto l’albero

Leggi su Ilgiorno.it

La politica è una tradizione di famiglia per i Ceccarelli. Il padre di Leonardo è uncomunale di Fratelli d’Italia e sembra che il giovane Leonardo stia seguendo le orme paterne. Recentemente, Leonardo è stato eletto tra i 18 alunni delle scuole elementari che formano il consiglio comunale dei giovani, insieme ad altri 32 studenti della scuola media. Una vera compagna elettorale studiata ad hoc per sollevare questioni che Leonardo e il suo collega di classe Simone Scordino, anche lui eletto nel consiglio dei giovani, ritengono siano da sanare. "Abbiamo preparato slide per illustrare al meglio le nostre proposte tra cui quella sulla qualità della mensa e la possibilità di portare da casa la merenda". Leonardo, con il suo nuovo libro in mano, è pronto a immergersi dunque nei principi fondamentali che guidano il nostro paese, con la speranza un giorno di poter contribuire attivamente alla vita politica e sociale dell’Italia.