Carabiniere si finge malato per 433 giorni incastrato dalle telefonate e dagli acquisti | dovrà risarcire una cifra record

Tra i “furbetti” che percepiscono indebitamente lo stipendio,ndosi malati o infortunati, sarebbe stato pizzicato anche un maresciallo della compagnia dei carabinieri di Monza, che si sarebbe fintoper 433. Per la precisione il maresciallo, pur essendo in condizioni di andare a lavorare, si sarebbe preso 225di malattia in una prima tranche e altri 184di malattia in una seconda tranche in un periodo compreso tra il 2020 e il 2021.La Corte dei Conti, considerando che il maresciallo 55enne era abile e arruolabile per andare a lavorare,oraunaal ministero della Difesa e al Comando Generale dell’Arma: 46.789,70 euro, tutti soldi percepiti illegittimamente.La storia delfintoCome riportato dal quotidiano Il Giorno, la Procura al termine di un’investigazione interna ha scoperto che il 55enne avrebbe beneficiato di assenza per malattia dal 17 giugno 2020 al 27 gennaio 2021.