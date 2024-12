Oasport.it - Calendario MotoGP 2025: le date del Mondiale e dei Test, il programma dei 22 GP

Saltano all’occhio diverse novità interessanti neldel Moto, che si annuncia come il più lungo di sempre almeno sulla carta (le cancellazioni sono sempre dietro l’angolo) con ben 22 Gran Premi in. La tappa inaugurale del campionato andrà in scena in Thailandia ad inizio marzo, mentre Valencia tornerà ad ospitare il round conclusivo a metà novembre.In mezzo altri 20 GP, tra cui due appuntamenti sul suolo italiano con il Gran Premio d’Italia al Mugello (22 giugno) ed il Gran Premio di San Marino a Misano (14 settembre). Da segnalare il reinserimento indi Argentina (Termas de Rio Hondo), Repubblica Ceca (Brno) e Ungheria (Balaton Park), mentre sono state escluse Kazakistan ed India. Per quanto riguarda il’attività in pista dei team comincerà già dal 31 gennaio al 2 febbraio con lo shakedown a Sepang.