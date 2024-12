Quotidiano.net - Butter Nails, il trend virale per la manicure di Capodanno

Laperfetta per far risaltare un anello di fidanzamento nuovo di zecca segue una regola chiave: deve valorizzare il monile senza rubare la scena. Sarà per questo che, quando di recente Selena Gomez ha annunciato il fidanzamento con il cantante, rapper e produttore Benny Blanco, ha fatto una scelta ben precisa che è già diventata unda seguire per inaugurare il 2025 con stile: quella delle, le unghie color burro, chiare e luminose. Color burro Nel post condiviso su Instagram da Gomez, l'attenzione, ovviamente, è tutta per il suo splendido anello con diamante taglio marquise. Tuttavia, le beauty addicted più attente non hanno potuto fare a meno di notare lo smalto impeccabile della cantante e imprenditrice beauty: un'elegante nuance burrosa, luminosa e neutra, in linea con il mood sofisticato del momento.