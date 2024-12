Quifinanza.it - Arriva il bonus Anziani da 850 euro, chi ne ha diritto e quando fare domanda

Dal 2 gennaio 2025 sarà possibile presentareper il nuovoda 850mensili. Il, che si aggiunge all’indennità di accompagnamento, è stato pensato per sostenere glicon necessità di assistenza. Chi può beneficiarne, come spenderlo, e comeper riceverlo? L’agevolazione sarà erogata con cadenza mensile e sarà valida fino alla fine del 2026.Chi haal? Requisiti stringentiPer poter accedere al, è necessario soddisuna serie di requisiti stringenti stabiliti dal governo. I principali sono:età, l’anziano deve avere almeno 80 annicondizioni di salute, l’anziano deve trovarsi in una condizione di bisogno assistenziale, che deve essere certificata dall’Inpsl’Isee, l’indicatore della situazione economica equivalente, deve essere non superiore ai 6000annuiindennità di accompagnamento, è necessaria la titolarità dell’indennità di accompagnamento o il possesso dei requisiti per ottenerla.