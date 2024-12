Alcoltest a tolleranza zero? No a 05 Salvini smonta le bufale sul nuovo codice della strada video

Secoloditalia.it - Alcoltest a tolleranza zero? No, a 0,5. Salvini smonta le bufale sul nuovo codice della strada (video)

“Ilsul consumo di alcool non cambia nulla”. Così il Ministro dei trasporti Matteoin unmessaggio, rispondendo alle fake news che sono montate sui social in questi giorni.“Si potrà bere al cenone esattamente come l’anno scorso”Replicando a un’utente,dice: “Annalisa, ma perché tutti dicono che non si può più bere come prima? E chi lo dice, non ha capito cosa sta dicendo. Ilsul consumo di alcol non cambia nulla. Il massimo era 0,5 prima, il massimo rimane 0,5 oggi”. Insomma, prosegue il ministro dei Trasporti nel corso del suo intervento social di San Silvestro, “si potrà bere al cenone esattamente quello che si poteva bere al cenone dell’anno scorso. (0:32) Avete potuto bere con i parenti a Natale? Esattamente quello che ilpermetteva di bere l’anno scorso”.