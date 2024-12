Ilrestodelcarlino.it - Acquaroli lancia la sfida: “Elezioni? Noi siamo pronti. Orgoglioso del lavoro fatto”

Ancona, 31 dicembre 2024 – Il guanto diè statoto. “”, l’avvertimento del governatore delle Marche, Francesco. “Racconteremo la verità e non faremo propaganda. Chi si confronterà con me dovrà spiegare i tagli che sono stati fatti e che paghiamo ancora sui territori – il riferimento alla sanità –. I numeri dicono che stiamo migliorando, seppure in un sistema complesso. Chi ci sfiderà porti i dati dei cinque anni precedenti al nostro mandato, tolto il Pnrr, e li paragoniamo”. Non c’è ancora certezza sulla data delleregionali, ma il messaggio del presidente, esponente di Fratelli d’Italia, al centrosinistra è apparso chiaro, ieri, in occasione della conferenza di fine anno. Che è servita sì, per tracciare un bilancio di un 2024 che ha permesso “alla regione di diventare protagonista”, ma anche per proiettarsi nel futuro.