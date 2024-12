Volley maschile Coppa Italia 2025 | Modena lotta ma non basta Perugia vince in tre set

Leggi su Sportface.it

Grande spettacolo al Pala Barton diper la sfida tra i padroni di casa della Sir Susa Vim e il Valsa Group, valida per i quarti di finale della Del MonteSuperlegadi. Partita molto tesa tra le due compagini, con i Block Devils in grado di imporsi in tre set dopo essere riusciti a tenere a bada gli ospiti, che hanno dato tutto perdendo di misura: 3-0 (25-20, 27-25, 25-22) il risultato finale.I TABELLONIE FEMMINILEQUARTI DI FINALE: TUTTE LE SFIDE, PROGRAMMA E TV, la cronaca diLa partita inizia bene per i ragazzi di Alberto Giuliani, che sfruttano gli errori di Plotnytskyi e Ishikawa per trovare subito un bel parziale (1-4), con il giapponese che subisce anche il muro di Sanguinetti (1-5).