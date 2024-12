Vlahovic sotto accusa | la Juve finisce nei guai

Leggi su Sportface.it

Non c’è pace per Dusan, infatti il serbo continua ad essere sulla bocca di tutti e di certo non per commenti positivi. Lantus rischia di avere l’ennesimo problema da affrontareLa stagione di Dusannon sta entusiasmando, questo ormai è chiaro. A dire la verità è tutta la parentesintina ad essere finitada parte di molti esponenti del panorama sportivo. La tifoseria invece è spaccata a metà, tra chi ancora sostiene il calciatore serbo e chi, con discreta decisione, lo etichetta come un acquisto finora da mettere nel dimenticatoio. Al di là degli aspetti sportivi, nelle ultime settimane le frizioni con parte della tifoseria hanno forse contribuito a un rendimento basso per Dusan.Il ragazzo, nonostante la vittoria a Monza dopo una serie di pareggi, non ha brillato per tasso tecnico ed è apparso nervoso, talvolta troppo frettoloso.