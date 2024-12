Ilrestodelcarlino.it - Vent’anni fa l’addio a Ermanno Gorrieri

Venti anni fa, il 29 dicembre 2004, scompariva. Ieri a ricordare l’anniversario il figlio Claudio con un post sui social e Paolo Negro, esponente dell’anima cattolica del Pd, oltre alla Fondazione. Nessuna istituzione o associazione, ieri, si è unita pubblicamente al ricordo. Eppure, erede in Emilia-Romagna della tradizione resistenziale e democristiana rappresentata dal filone di pensiero che si ispirava a Giuseppe Dossetti, fu una figura di spicco del cattolicesimo sociale e democratico modenese e non solo, partecipando prima alla Resistenza (col nome di "Claudio") e poi animando la nascita della Cisl modenese insieme a Luigi Paganelli. Il suo impegno si espresse con acuti saggi come "La giungla retributiva" che ispirarono schiere di sindacalisti a testimonianza del suo slancio verso la ricerca di una equità sociale che lo spinse poi a scelte radicali, abbandonando la Dc e dando vita al partito dei "Cristiano Sociali", che poi confluiranno nella sinistra italiana.