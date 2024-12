Bergamonews.it - Supercoppa Italiana in Arabia Saudita: a rimetterci sono ancora i tifosi

Bergamo. Il 2 gennaio l’Atalanta giocherà contro l’Inter la semifinale dellaa Riyadh, capitale dell’, circa 4mila km di distanza da Bergamo in linea d’aria. Sarà la prima partita ufficiale nerazzurra fuori dai confini europei e anche l’esordio assoluto della Dea in una competizione a cui non aveva mai avuto la possibilità di prendere parte. Meriti propri, certo, ma anche del nuovo format a quattro squadre che ha preso il via l’anno scorso.Negli ultimi vent’anni a prendere parte alla competizionesempre state le big: Milan e Inter, Juventus e Napoli, Lazio e Roma. Prima cistate comparsate anche di Vicenza, Torino, Fiorentina, Parma e Sampdoria, ora invece è un monopolio di squadre che vivono lanella maggior parte dei casi quasi come un disturbo prima che come un’occasione, soprattutto da quando il calendario la piazza a gennaio e finisce per comprimere il resto delle partite, come del resto accade anche quest’anno.