Anteprima24.it - “Sponz Viern”, Provincia a supporto con bus specifici

Leggi su Anteprima24.it

Tempo di lettura: < 1 minutoLadi Avellino adello. Sono state previste corse di bus suppletive specifiche per i giorni dell’evento. Ciò al fine di assicurare un servizio ulteriore a quanti vogliono raggiungere Calitri per questa importante occasione.“Abbiamo accolto l’invito degli organizzatori e del Comune, abbracciando subito questa idea dei bus dedicati – dichiara il presidente della, Rizieri Buonopane -. È previsto un numero di presenze notevole per tale manifestazione e non potevamo farci trovare impreparati come territorio. Di qui, l’iniziativa di istituire corse specifiche per i giorni dell’evento. Lo, com’è noto, rappresenta la prima edizione invernale del Fest ideato e diretto da Vinicio Capossela. Un programma straordinario, che coinvolge una platea vasta e che offre la possibilità di visitare il nostro territorio in questo periodo dell’anno.