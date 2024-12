Leggioggi.it - Rivalutazione pensioni e minime 2025: aumenti e nuovi importi simulati

In arrivo unaabbastanza limitata, rispetto a quella degli anni precedenti. Frutto di una percentuale fissata allo 0,8%, che non avrà un forte impatto suglidel prossimo anno. Si tratta di pochi euro (media di 3 euro), a fronte di un costo della vita ben più alto.Anzitutto il decreto datato 15 novembre e siglato da Ministero dell’economia e Ministero del lavoro, ha infatti stabilito la perequazione automatica dellecon decorrenza 1° gennaio, limitando l’indicizzazione a 0,8 punti percentuali, anche se al momento solo provvisori. E’ l’appuntamento annuale di adeguamento deglidelleal costo della vita, che fissa ogni anno la percentuale dida applicare agli assegni previdenziali. Infine, come annunciato con la Legge di bilancio, leavranno un’ulteriore percentuale didel 2,2%, in ragione dei già bassipercepiti.