Rds, Massimiliano Montefusco è il nuovo amministratore delegato

è stato nominatodi Rds, Radio dimensione suono, emittente radiofonica tra le più ascoltate e influenti in Italia. Una scelta che ha portato il dirigente, già general manager di Rds, a un ulteriore scatto all’interno della realtà radiofonica, segnando quella che il portale imille.com definisce una «svolta strategica per l’azienda». L’annuncio della nuova carica è arrivato in un momento fondamentale nel cammino di Rds verso l’ampliamento della propria offerta digitale e per questodovrà portare l’azienda a una nuova fase di crescita. L’obiettivo sarà di farlo integrando tecnologie e creatività nei contenuti.Il logo di Rds (Imagoeconomica).Gli obiettivi e le prioritàsarà responsabile di definire e attuare strategie di lungo termine per incrementare la quota di mercato di Rds, rafforzare la brand identity dell’emittente attraverso iniziative innovative, supervisionare progetti di trasformazione digitale e di espansione dei canali multimediali e mantenere e ampliare le partnership strategiche con altre realtà del settore.