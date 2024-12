Davidemaggio.it - Quando torna Endless Love?

Dopo una pausa lunga più di due settimane,tornerà in onda martedì 7 gennaio 2025 alle 14:10 su Canale 5, dopo Beautiful e prima di Uomini e Donne. Questa è al momento l’unica certezza sulla programmazione del 2025 della dizi turca e riguarda il daytime. Per il ritorno in prima serata bisognerà attendere. Nella settimana 6-12 gennaio 2024,non troverà spazio nella fascia più prestigiosa. Il giovedì, serata destinata quest’autunno alle avventure di Kemal e Nihan, sarà nelle mani di Grande Fratello che riprende coi raddoppi. Nel frattempo la saga sta per giungere a conclusione (quanti episodi mancano e gli spoiler su come finisce).Palinsesti alla mano e salvo nuovi cambiamenti (che non sono da escludere), la serata libera, a partire dalla settimana successiva, è quella del martedì.