Più calcio inventa Conte, più forte diventa il Napoli

Una partita importante-Venezia 1-0 è stata una partita davvero importante, si può dire anche uno snodo cruciale, per il campionato della squadra di. C’entra il risultato, ovviamente, basti pensare che la vittoria ha riportato gli azzurri in testa alla classifica – in attesa che l’Inter recuperi la partita interrotta a Firenze per il malore di Bove. Ma è anche un discorso tattico, di qualità espresse o ancora da esplorare, di pregi e difetti: contro il Venezia, infatti, ilha dimostrato di essere una squadra non proprio – o non ancora – imprevedibile e quindi brillante in fase puramente offensiva. Allo stesso tempo, però, l’andamento della gara, alcune prestazioni individuali e le scelte dihanno dimostrato che gli azzurri hanno tutto ciò che serve per poter crescere, per migliorare ancora.