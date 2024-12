361magazine.com - Mediaset, futuro in bilico per Mattino 4

Il programma potrebbe essere cancellatoAria di cambiamento a4? Stando a Dagospiastarebbe pensando di cancellare il programma.CANDELA FLASH!CANCELLA “4”? IL PROGRAMMA CONDOTTO DA FEDERICA PANICUCCI E ROBERTO POLETTI NON TORNERÀ IN ONDA, COME PREVISTO INIZIALMENTE, IL 7 GENNAIO. C’È CHI ACCENNA A UNO STOP MOMENTANEO MA LA TRASMISSIONE POTREBBE ESSERE CANCELLATA. NEI PROSSIMI GIORNI LA DECISIONE DEFINITIVAPer il momento, quindi, si tratta di una ipotesi ma di certo non sono belle notizie per Federica Panicucci e Roberto Poletti che sono al timone del programma.Lo show è partito quest’anno su Rete 4, per dare alla rete uno spazio di approfondimento dedicato alla cronaca e all’attualità. Per anni la Panicucci è stata alla condizione diCinque su Canale 5 e poi si è “spostata”, sull’altra rete continuando però a essere il volto di ambo i format.