Sport.quotidiano.net - Lucchese - Il mercato. Gaddini è nel mirino

Leggi su Sport.quotidiano.net

Sono sostanzialmente due i verbi che il "diesse" Ferrarese deve coniugare, alla riapertura del: sfoltire l’attuale organico, provando a cedere quei giocatori che, per un verso o per l’altro, non sono più funzionali al gioco della squadra; e, subito dopo, alleggerire il foglio paga, rinunciando a quelli che hanno gli ingaggi più alti. In una parola, si profila una vera e propria "rivoluzione" di gennaio, con più di mezza squadra con le valigie pronte. Intanto sono, al momento, tre le cessioni vicine ad una conclusione. Il centravanti Costantino tornerà al Catania per essere poi, eventualmente, "girato" ad altra squadra (Pro Vercelli?). Poi c’è il difensore moldavo Dumbravanu, in viaggio verso Messina; infine il centrocampista Djibril è ad un passo dal Picerno. Ma lo "sfoltimento" potrebbe riguardare anche i vari Cartano, Sasanelli, Sabbione, Frison e qualche altro "under" che qui non ha spazio, come Leone.