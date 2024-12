.com - Le mete più gettonate tra gli Over 65

Ma chi l’ha detto che a viaggiare e divertirsi siano solo i Millennials o la Gen Z? Il desiderio di esplorare, ampliare i propri orizzonti, ma anche solo di un po’ di relax in destinazioni più o meno lontane da casa non ha età: infatti, ad esempio, i cosiddetti Silver, ovvero gli65, sono veri e propri viaggiatori instancabili, liberi da incombenze lavorative e con la possibilità di dedicarsi maggiormente alle proprie passioni.Più flessibili in termini di tempo, possono scegliere di partire anche fuori stagione, riuscendo così ad approfittare di tariffe interessanti e a concedersi soggiorni più lunghi. Fenomeno in crescita in tutto il mondo, il trend dei Silver Traveller è ben evidente anche nel Belpaese. Proprio per questo, Vueling, parte del gruppo IAG e che quest’anno festeggia il ventesimo anniversario, ha stilato la classifica dellepiù scelte dai passeggeri italiani65, analizzando i dati delle prenotazioni del 2023 e del 2024.