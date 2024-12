Lavori sulla condotta delle Sardellane | mezza provincia senza acqua

Leggi su Dayitalianews.com

Interventi strategici per migliorare il servizio idricolatina ha programmato per il 2 gennaio 2025 un importante intervento di manutenzione su 9 chilometri dellaadduttrice proveniente dalla Centrale. Le operazioni, che coinvolgeranno tre squadre al lavoro in parallelo, mirano a migliorare il flusso idrico per oltre 250.000 abitanti dei Comuni di Latina, Sezze, Pontinia, Sabaudia, San Felice Circeo e Terracina.Interruzione del servizio idrico: date e orariPer consentire lo svolgimento in sicurezzaoperazioni, il flusso idrico sarà interrotto a partire dalle ore 12:00 del 2 gennaio, con un ripristino previsto per le prime ore del mattino del 3 gennaio. La scelta di intervenire in questo periodo tiene conto della chiusurascuole, per minimizzare i disagi alla popolazione.