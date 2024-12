Ilgiorno.it - Incidente con un parapendio biposto a 1.400 metri: feriti due giovani

Toscolano Maderno (Brescia) – Il Soccorso Alpino della Stazione di Valle Sabbia in azione oggi, lunedì 30 dicembre. Soccorse due persone che sono rimaste ferite in uncon un. La chiamata è arrivata poco prima delle 17 di oggi dalla centrale operativa, segnalando l'avvenuto all’altezza del sentiero delle Creste, a un'altitudine di 1440sul territorio comunale di Toscolano Maderno, in provincia di Brescia. I duesono un uomo e una donna, entrambi di 32 anni. Sul posto sono intervenuti sei tecnici del Cnsas - Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico, coadiuvati dall'elisoccorso Areu di Brescia. Accertamenti in corso sulla dinamica dell’accaduto.