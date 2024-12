Ilrestodelcarlino.it - Il papà di Luca, morto sul Gran Sasso: “Voleva ripetere l’impresa di un anno fa”

Santarcangelo (Rimini), 30 dicembre 2024 – Questi sono i giorni del ricordo. I giorni per onorare la memoria diPerazzini e Cristian Gualdi, i due alpinisti di Santarcangelo morti sul. Ma i famigliari vogliono capire se si poteva fare qualcosa per evitare la tragedia. Il fratello di, Marco, ha spiegato ieri – su queste colonne – che ha intenzione di presentare un esposto alla Procura di Teramo, che sta indagando sull’incidente: “È stata una disgrazia. Ma domenica avrebbero dovuto impedire ae Cristian e agli altri alpinisti di salire, visto che c’erano condizioni proibitive e l’allerta meteo”. Ma adesso c’è spazio, soprattutto, per i ricordi. Giancarlo Perazzini, il padre di, durante la fiaccolata di sabato sera organizzata a San Vito per i due alpinisti, ha trovato la forza di parlare del figlio e dell’incidente.