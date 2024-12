Ilfattoquotidiano.it - “Ha svuotato i conti di un anziano per estinguere il mutuo”: arrestato un carabiniere. L’accusa dei pm: “Spariti 184mila euro”

Quattro persone, tra cui une un avvocato, sono state fermate e messe agli arresti domiciliari dai carabinieri in seguito a un’ordinanza emessa dal gip di Taranto, Alessandra Romano, su richiesta del pm Marzia Castiglia. Le accuse, mosse a vario titolo, comprendono circonvenzione di incapace nei confronti di un, violenza privata, infedele patrocinio e autoriciclaggio. Al centro dell’inchiesta c’è Antonio Spinelli,in servizio alla stazione di Martina Franca, accusato di aver approfittato delle condizioni fisiche e psichiche di unultraottantenne, che viveva da solo in una zona rurale ed è morto durante le indagini.Spinelli avrebbe convinto l’uomo a trasferire sul proprio conto corrente, cointestato alla moglie, una somma di. Il denaro, destinato al sostentamento e alla cura dell’, sarebbe stato utilizzato per scopi personali della coppia, tra cui l’estinzione di un, il pagamento di finanziamenti e l’acquisto di beni mobili e immobili.